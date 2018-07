Ritrovato ordigno bellico, Piave off limits a Vidor

VIDOR Accesso vietato lungo il greto del Piave a Vidor nella giornata di domani, giovedì 19 luglio. Dalle 10 alle 14 l'accesso sarà interdetto a causa di alcune operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, risalente alla Grande Guerra. La scoperta qualche settimana fa in seguito a dei lavori in una proprietà privata in via Roma, al confine tra Vidor e Colbertaldo. La bonifica verrà eseguita in tutta sicurezza dai carabinieri rendendo inaccessibile però l'area interessata nell'arco di 250 metri.