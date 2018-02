Lotta all'alta velocità: a Oderzo arrivano dodici nuovi autovelox

ODERZO Dodici nuovi totem per il rilevamento della velocità faranno la loro comparsa, nei prossimi giorni, sulle strade del comune di Oderzo che ha deciso di affrontare di petto il problema dell'alta velocità nelle strade del paese.

Da diverso tempo ormai, i residenti si lamentavano per le continue e pericolose violazioni dei limiti di velocità da parte di molti automobilisti indisciplinati. Ad annunciare l'installazione dei nuovi velox è "Il Gazzettino di Treviso" che riporta la partole del vicesindaco Michele Sarri, tra i principali sostenitori dell'iniziativa. Alla base della decisione di installare questi nuovi totem per il rilevamento della velocità ci sarebbe lo scarso numero di vigili urbani addetti al controllo delle strade e al rispetto dei limiti di velocità. Una decina di agenti non riescono infatti a monitorare personalmente tutte le strade cittadine e di conseguenza l'installazione dei nuovi velox potrebbe portare al rimpinguamento delle casse comunali che avrebbero così modo di assumere nuovi vigili urbani.

Le colonnine per il rilevamento della velocità saranno installate soprattutto nelle frazioni di Oderzo. A Camino, la prima colonnina sarà posizionata davanti all'asilo comunale, a Magera un totem sarà collocato sul ciglio della strada provinciale per Piavon. Proseguendo lungo la

strada provinciale un totem lo si troverà in via Maggiore all’incrocio di via Cason, un altro sarà in via Chiesa. Un altro ancora sarà a servizio di via Ronche di Sotto,nei pressi della pizzeria Nuovo Ronche mentre le frazioni di Faè e Colfrancui saranno quelle più interessate dal nuovo provvedimento cittadino. A Faè i totem saranno due, entrambi lungo la Postumia. A Colfrancui gli automobilisti dovranno tenere d'occhio ben tre nuovi velox all'incrocio tra la tangenziale e via Fraine, in viale San Pio X e un altro sempre in via Fraine. Solo un totem invece sarà posizionato a Oderzo città e più precisamente lungo il pericoloso rettilineo di via Fornase. La data di installazione delle nuove colonnine non è ancora stata ufficializzata ma è certo che da oggi in avanti gli automobilisti in transito nell'opitergino dovranno stare davvero molto attenti.