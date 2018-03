Muniti di guanti, Comune e cittadini in prima linea contro l'abbandono di rifiuti

MONTEBELLUNA “Puliamo il nostro Comune”, questo il motto della Giornata ecologica promossa dall'amministrazione comunale di Montebelluna con il supporto di Contarina Spa per domenica 11 marzo dalle 8.30 alle 13. L’iniziativa, che vedrà coinvolti i comitati civici ed alcune associazioni cittadine, con la collaborazione di Contarina, ha lo scopo di favorire la conoscenza e la tutela del territorio comunale attraverso un’attività concreta di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati.

“Ancora una volta – commenta l'assessore all'ecologia, Elzo Severin -, con questa iniziativa che mette assieme istituzioni, comunità civile e singoli cittadini, viene confermata l’attenzione all’ambiente che trova espressione nella raccolta differenziata e nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Montebelluna è ai primi posti nella raccolta differenziata, anche grazie all’ottimo servizio svolto da Contarina. Ciononostante non mancano gli episodi sul territorio che cerchiamo di contrastare invitando i cittadini a segnalare questi casi”. Novità di quest’anno è il coinvolgimento di due classi di studenti – una dell’Istituto superiore Scarpa ed una della scuola elementari Giovanni Pascoli - che svolgeranno prima un’attività didattica e poi un’uscita pratica sul territorio sabato 10 marzo. Lo scopo dell’iniziativa è quello di apprendere dal personale di Contarina le corrette modalità di gestione dei rifiuti domestici per poi cimentarsi in una effettiva attività di pulizia nei pressi della propria scuola. Il ritrovo per l’avvio della raccolta è fissato per le 8.30 di domenica nelle seguenti sedi:

Villa Pisani (ingresso lato via Garioni) per il Comitato Civico di Biadene - Pederiva

Centro Civico di Guarda (via Feratine)

Centro Civico di San Gaetano - Sant’Andrea (via S.Gaetano)

Centro Civico “Il Postale” di Busta

Centro Civico di Mercato Vecchio (via Groppa – anche per l’Associazione “La Colonna”)

Via Vivaldi (a sud nuovo Liceo) per il Quartiere Bertolini

Area Verde di Sant’Andrea

Piscine Comunali per il Gruppo Volontari di Contea

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 18 marzo.