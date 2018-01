In arrivo due domeniche ecologiche a Treviso contro lo Smog

TREVISO Non sono ancora state ufficializzate le date definitve, ma anche questa primavera le auto si fermeranno per due domeniche. Tornano le giornate ecologiche a Treviso - come riporta la "Tribuna di Treviso". Blocco totale del traffico per limitare quanto possibile lo smog nella Marca. Tutti a piedi o in bicicletta nel Comune di Treviso: l'amministrazione però chiede la collaborazione dei comuni limitrofi della cintura urbana. Intesa difficile tra comuni nell'era post-panevin ma gli sforamenti di pm10 in provincia ci sono stati e i falò potrebbero aver fatto la loro parte.