Derubò negozi del centro, catturato dominicano 40enne

TREVISO Nella mattinata di ieri, 9 febbraio, il personale della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Treviso, in seguito ad un'attività specifica, ha tratto in arresto it quarantenne dominicano Ramirez Rodriguez Juan Francisco, residente in provincia di Treviso, in esecuzione di provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Treviso, con il quale è stata disposta la carcerazione per nove mesi di reclusione per i reati di tentato furto e oltraggio a pubblico ufficiale, commessi dal dominicano nel 2007 e nel 2010. Il cittadino dominicano era già noto alle forze di polizia come soggetto di indole violenta per aver commesso in passato diversi reati contra la persona, oltre che reati contro il patrimonio. In quegli anni aveva tentato di sottrarre prodotti di vario genere da negozi del centro città. L'arrestato è stato tratto csì in arresto. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale Santa Bona di Treviso.