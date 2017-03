Don Francesco Pesce è stato nominato presidente del "Centro della Famiglia"

TREVISO Don Francesco Pesce è il nuovo presidente dell’ente diocesano “Centro della Famiglia-Istituto di cultura e di pastorale”, nominato dal Vescovo come successore don Mario Cusinato che per tanti anni lo ha diretto segnando un’epoca per la Diocesi e la città di Treviso.

Don Francesco, 42 anni, sacerdote dal 2002, era già componente del Consiglio di amministrazione del Centro, con il quale collabora da due anni nel campo della formazione. Licenza e dottorato in Teologia conseguiti a Roma presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, dal 2011 è insegnante agli Istituti superiori di scienze religiose (Issr) di Treviso e di Portogruaro. Propone corsi sulla Teologia del corpo e identità maschile e femminile e morale sessuale e familiare. Allo Studio Teologico interdiocesano insegna Teologia del matrimonio. E’ stato rettore del Collegio Vescovile Pio X di Borgo Cavour fino al 2014.

“Sono contento dell’incarico che il Vescovo ha voluto affidarmi”, ha detto don Francesco, “e ringrazio don Mario Cusinato perché ha intuito l’importanza della cura delle relazioni tra le persone. Cercherò di realizzare la mia parte, in particolare nell’ambito della formazione. E’ bello lavorare in mezzo e insieme con tanti laici volontari che hanno a cuore la vita e il ben essere di altre persone, di altre famiglie. La bussola mi è data da papa Francesco che ci ha insegnato e ci insegna con il suo esempio a capire le situazioni concrete e reali degli altri nella loro vita di tutti i giorni, e non solo restare chiusi nei propri ideali”.

In collaborazione con l’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) sta anche curando la presentazione di film nel progetto “Amoris Laetitia al cinema”. Tra le sue pubblicazioni “Amore di Dio e amore dell’uomo tra teologia e antropologia in Eberhard Jüngel”, 2014 e “Oltre la famiglia modello. Le catechesi di Papa Francesco”, 2016.