Ore di apprensione per Donatella Rettore: deve essere operata d'urgenza per un tumore

«Il mio in mezzo a questa bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov (l'Istituto Oncologico di Padova, ndr). Ieri hanno avuto il risultato dell'esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins». Con questo breve, ma conciso, "cinguettio" in Twitter la nota cantante castellana Donatella Rettore nella giornata di sabato ha allertato tutti i suoi fan sulle sue ultime, gravi, condizioni di salute. Già operata nel nosocomio padovano nella giornata di venerdì, la 66enne dovrà sottoporsi in queste ore ad una ulteriore operazione chirurgica per salvarle la vita. Donatella Rettore ha poi concluso il suo drammatico messaggio social con un appello ai suoi follower, per non lasciare solo il marito, Claudio Rego, noto musicista e suo compagno da oltre 40 anni: «Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora è già scosso di suo».

Solo lo scorso 26 gennaio la "Rettore", ospite di Mara Venier a "Domenica In" confessò di aver scoperto di avere la talassemia a 29 anni: «Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata».