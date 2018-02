Un nuovo defibrillatore per il centro anziani di Ponte di Piave

PONTE DI PIAVE Martedì 6 febbraio è stata ufficializzata la cessione a titolo gratuito di un defibrillatore al centro per anziani Gianni Marin di Ponte di Piave. L’apparecchio è stato donato dall’associazione Solo per il Bene di Cessalto e dall’Associazione Lesioni Spinali La Colonna ONLUS che da tempo operano in sinergia per il raggiungimento di scopi sociali condivisi, tra i quali la donazione di apparecchiature elettromedicali.

Situato nel cuore del paese, il centro servizi, gestito dalla cooperativa Insieme Si Può, eroga prestazioni sanitarie agli ospiti residenti e alla popolazione, in base a una speciale convenzione stipulata con l’amministrazione cittadina. “Proprio per questa sua apertura al pubblico, che fa della struttura un presidio sanitario prezioso per il territorio, abbiamo deciso di dotarla di uno strumento oggi indispensabile come un defibrillatore” - dichiara Daniele Furlan, consigliere comunale di Ponte di Piave e componente del direttivo dell’associazione La Colonna. “Con questo siamo già all’undicesimo defibrillatore donato nell’area del Comprensorio opitergino-mottense e della vicina provincia di Pordenone” chiosa invece Cristiano Viotto, Presidente dell’Associazione Solo per il Bene. Paola Pagotto, presidente di Insieme Si Può, ha voluto ringraziare le Associazioni per la donazione del defibrillatore che concorre ad aumentare ulteriormente la sicurezza e la tutela della salute dei visitatori, del personale, degli ospiti del centro servizi e di tutta la popolazione di Ponte di Piave. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Paola Roma, dall’assessore ai servizi sociali Sante Morici e dalla direttrice del Centro Servizi Dania Ortolan per l’importante operato delle due associazioni a favore della comunità locale.