La biblioteca civica di Vittorio Veneto riceve in dono una collezione musicale

VITTORIO VENETO Il Maestro Antonio Nino Botteon è ancora in attività ma ha voluto magnanimamente donare alla sua Città una copia digitale della sua intera e varia produzione. Si tratta soprattutto di spartiti musicali, in formato digitale, frutto del suo lungo e intenso lavoro di compositore e direttore, che saranno conservati e messi a disposizione del pubblico in Biblioteca Civica per la sola consultazione.

Il Maestro Antonio Nino Botteon, insigne musicista ha insegnato come docente, per tanti anni, presso il Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia. Nel corso della sua lunga carriera ha svolto incarichi per “Asolo Musica” fondando e divenendo Direttore dell’Istituto Musicale “G.F. Malipiero” di Asolo e Montebelluna; è stato per 45 anni Maestro organista e di cappella nella Chiesa Arcipretale del suo quartiere di residenza, San Giacomo di Veglia e ha fondato e curato per molti anni il Coro Misto “Belvedere” di Villa Belvedere di Cordignano; ha collaborato con il Conservatorio di Castelfranco Veneto, l’orchestra Vivaldi di Venezia e negli anni 60 con il Coro Ana di Vittorio Veneto per l’incisione su disco di brani corali. Ha svolto anche attività concertistica nonché incarichi di consulente responsabile di importanti restauri conservativi di strumenti antichi quali il Fortepiano e del Clavicordo con martelletti.

Soddisfazione e compiacimento sono stati espressi dall’Assessore alla Cultura, prof.ssa Antonella Uliana, per la donazione ricevuta che andrà ad arricchire e valorizzare l’archivio locale. Un patrimonio di alta qualità che sarà sicuramente apprezzato da tutti, dai semplici fruitori della biblioteca agli appassionati di musica.