A passeggio col proprio cagnolino viene aggredita da un pitbull: ferita una 52enne

Se l'è cavata con alcune ferite ad entrambe le mani e ad un polpaccio, tanto da necessitare delle cure del Suem 118, ma fortunatamente alla fine sia lei che il suo cagnolino stanno bene. Protagonista, suo malgrado, della vicenda è una 52enne trevigiana che venerdì mattina, lungo via Tommaso da Modena a Paese, è stata improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia, simile ad un pitbull. Come riporta "il Gazzettino", la signora appena si è accorta che il pitbull stava puntando il proprio amico a quattro zampe si è frapposta tra i due animali, venendo però comunque attaccata con morsi alle mani e ad una gamba. Solo l'arrivo di alcuni passanti ha fatto fuggire il cane, catturato poco dopo dai veterinari dell'Ulss che lo hanno successivamente trasportato al canile in attesa di verificare chi siano gli eventuali proprietari e capire perché fosse libero. Per la signora, invece, un grosso spavento e qualche ferita per fortuna non grave.