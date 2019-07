Viene investita a pochi metri dal concerto di Bobby Solo: grave all'ospedale una 67enne

Si trova in fin di vita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso la 67enne vicentina B.D. che venerdì sera, verso le ore 20.30, è stata improvvisamente investita da un'auto lungo via Roma a San Zenone degli Ezzelini, a pochi passi dalla chiesa. La donna si stava difatti recando al concerto di Bobby Solo, grande protagonista della serata del "Vintage Music Festival", quando è stata colpita da un'auto che l'ha fatta cadere rovinosamente a terra perdendo subito conoscenza. Immediatamente soccorsa dai presenti, è stata poi stabilizzata sul posto dal Suem 118 di Crespano del Grappa e poi trasportata con urgenza in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverata in gravissime condizioni a causa delle importanti lesioni riportate. Sul fatto indagano ora le forze dell'ordine intervenute prontamente sul luogo dell'incidente.