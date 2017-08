Accoltella il compagno e tenta la fuga a Londra: i carabinieri la fermano in aeroporto

TREVISO Gli uomini delle forze dell'ordine la stavano cercando ormai da diversi giorni, per la precisione dal 13 agosto, data in cui aveva fatto perdere ogni sua traccia dopo aver accoltellato alla gola il compagno con cui si frequentava già da diverso tempo.

L'uomo, per fortuna, era sopravvissuto all'aggressione, nonostante fosse rimasto ferito in maniera molto grave. La sua assalitrice, come raccontato da "La Tribuna di Treviso", era una trentenne di origini moldave che in un raptus di follia aveva aggredito il compagno per poi sparire nel nulla. La vicenda era avvenuta nel comune di Pesaro, ma gli uomini delle forze dell'ordine locali avevano subito chiesto aiuto a tutti i colleghi d'Italia per ritrovare il prima possibile la fuggitiva. La donna, alla fine, è stata ritrovata, nella giornata di mercoledì, all'aeroporto Canova di Treviso, proprio mentre stava cercando di imbarcarsi su un volo diretto a Londra. I carabinieri del capoluogo trevigiano l'hanno rintracciata grazie a una serie di controlli telefonici e sui registri di volo. In questo modo hanno potuto raggiungerla allo scalo trevigiano e metterla in arresto pochi minuti prima del suo imbarco. Indagata per tentato omicidio aggravato, per lei è stato convalidato il fermo direttamente dal magistrato di Treviso.