Tenta di ravvivare il fuoco della stufa con l'alcol: ustionata gravemente una 64enne

Gravissime ustioni a viso e torace. Questa la diagnosi delle ferite riportate dalla 64enne S.E. di Moriago della Battaglia, rimasta ustionata nella tarda mattinata di sabato dopo aver provato a ravvivare il fuoco di una stufa a legna con una bottiglia di alcol etilico. Un gesto inconsulto che ha provocato un importante ritorno di fiamma che le ha immediatamente avvolto la parte superiore del corpo. La donna ha subito provato a spegnere con le mani le fiamme, ma è dovuto intervenire in suo soccorso il marito 73enne per evitare il peggio. L'uomo, nel tentativo di soccorrere la moglie, si è però a sua volta ustionato gravemente le mani, tanto che il figlio della coppia ha poco dopo caricato entrambi in auto per portarli all'ospedale più vicino. Il dolore provato dalla donna era però talmente alto che il figlio ha accostato l'auto poco distante da casa in attesa dell'arrivo del Suem 118 che ha poi trasportato entrambi i feriti al reparto Grandi Ustionati di Padova dove si trovano ora ricoverati, fortunatamente non in pericolo di vita.