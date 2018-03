Caos elezioni: donna prova a entrare nel seggio con il cane, fermata dai carabinieri

CASALE SUL SILE E' una domenica di code e grande affluenza alle urne in moltissimi seggi della provincia di Treviso. Nei comuni con il maggior numero di votanti, le code d'attesa per poter esprimere il proprio voto hanno raggiunto tempi che vanno dai trenta ai sessanta minuti.

Ritardi e file che hanno indisposto più di qualche elettore che non si aspettava minimamente di dover impiegare più di tanto tempo per esprimere la propria preferenza elettorale. Se in molti casi però gli elettori hanno semplicemente aspettato il loro turno, in altri l'attesa della coda ha suscitato nei presenti reazioni ben più violente. A Casale sul Sile, per esempio, un'elettrice ha dato vita a un'incredibile parapiglia con gli uomini delle forze dell'ordine presenti sul posto per controllare il regolare svolgimento delle operazioni voto. La donna pretendeva di poter entrare nel seggio in compagnia del suo cane. Un'azione vietata dal regolamento di voto che prevede che gli animali domestici debbano rimanere sempre fuori dalle strutture in cui si vota. Particolarmente alterata e stizzita per essere stata richiamata dai carabinieri la donna ha provato in tutti i modi a entrare nel seggio insieme al suo cane ma, quando si è resa conto che gli uomini delle forze dell'ordine non l'avrebbero proprio fatta passare ha deciso di andarsene senza nemmeno aver espresso il suo voto. La scena, andata avanti per alcuni minuti, ha lasciato di sasso le decine di elettori presenti nel seggio. Pochi minuti più tardi la situazione è tornata alla normalità. Per votare ci sarà tempo fino alle 23 di domenica sera.