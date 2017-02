Spattacolo "Donne come te!...o quasi" al Teatro del Pane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Martedì 8 marzo per la Festa della Donna il Teatro del Pane propone una serata all'insegna dell'ironia con "Donne come te!...o quasi", uno spettacolo ideato da Teatro A La Coque con Maria Grazia Di Donato, Anna Nigro, Stefania Petrone ed Enzo Samaritani che, traendo spunto da testi comici di grandi autori come Franca Valeri e Stefano Benni, sketch televisivi e interpretando anche testi da loro stessi scritti, danno vita a un gruppo di "scalmanate fuori di testa": la suora assatanata, la moglie indolente, la logorroica e l'apprensiva, la prostituta di classe, la ciclista "un po' persa", la tenera "mammà" e molte altre. Le attrici si trasformano in scena passando da un "carattere" all'altro interpretandone i tic, le cadenze dialettali, le posture e gli abbigliamenti. Vengono esaltate le espressività linguistiche di ogni personaggio, si mettono in scena le velleità e le manie di donne stordite e stravolte che vivono in modo irresistibilmente divertente le loro moderne tragedie. Il tutto viene condito dalle escursioni comico musicali di Sam il menestrello - Enzo Samaritani - che arricchisce lo spettacolo con la sua "magggica chitara".