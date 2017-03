Principio d'incendio a villa De Reali a Dosson, vigili del fuoco al lavoro

CASIER Tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso sono intervenute nel primo pomeriggio di oggi presso villa de Reali a Dosson di Casier per un principio di incendio che ha interessato parte del tetto. Ignote per ora le cause ma i danni alla struttura sarebbero limitati grazie all'intervento rapidissimo dei pompieri che hanno subito circoscritto la zona interessata. Sul posto intervenuti anche carabinieri e polizia locale di Casier. Fortunatamente non si registrano feriti.