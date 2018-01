Tragico incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da un macchinario

CASIER Tragico incidente sul lavoro nella prima mattinata di oggi a Dosson di Casier, presso l'azienda "Zanutta" di via Al Bigonzo. Un operaio, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morto mentre stava lavorando ad un macchinario che, per cause in corso di accertamento, lo ha schiacciato, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del Suem 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Per gli accertamenti del caso giunti anche i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss che dovranno accertare la dinamica dell'incidente.