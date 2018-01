Dottor Molina: "La salute della bocca tra i fattori che favoriscono la sicurezza in sè"

TREVISO L’educazione alla salute della bocca passa anche attraverso motivazioni sociologiche. Un bel sorriso, infatti, gioca un ruolo molto importante nell’estetica di un volto, e può donare al viso armonia, giovinezza e luminosità. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che un bel sorriso è associato a una maggiore sicurezza in sé stessi, a un aspetto più competente e professionale con tutte le conseguenze che ciò può comportare, ad esempio, a livello lavorativo. Sul lungo termine la cura del sorriso può quindi favorire un livello di vita qualitativamente più alto.

"In un’indagine condotta dall’American Academy of Cosmetic Dentistry - racconta il Dottor Giovanni Molina Rojas di Treviso - è stato rilevato che per il 45% degli americani il sorriso rappresenta la caratteristica che rende una persona più attraente, indipendentemente dall’età. Un’altra indagine condotta dallo stesso ente ha inoltre rilevato che solo il 50% degli americani è soddisfatta dell’aspetto del proprio sorriso". Un argomento di cui in Italia si parla ancora poco, ma anche una disciplina che si sta affermando grazie alla presenza, tra gli odontoiatri italiani, di molte punte di eccellenza: tanti professionisti del Bel Paese sono riconosciuti come esperti nel loro settore da colleghi di tutto il mondo.

Il miglioramento della salute e della qualità della vita passa così attraverso l’informazione, l’educazione del cittadino alla salute della propria bocca e la consapevolezza di doverla affidare a professionisti qualificati, capaci di fornire risposte autorevoli su temi controversi e di conoscere innovazioni e aggiornamenti nel settore biomedicale. L’odontoiatria estetica, quando fatta bene, presenta due grandi vantaggi. In primo luogo è estremamente rispettosa dei tessuti dentali, perché propone soluzioni poco aggressive, ma di grande effetto: si possono ottenere risultati strepitosi virtualmente, senza alcun dolore. In secondo luogo, consente di migliorare il sorriso e di risolvere problemi funzionali: come la riparazione di denti abrasi o fratturati, la protezione dei denti indeboliti da carie o vecchi lavori, e la correzione della posizione degli stessi.

L’esperienza all’estero del dott. Molina ha mostrato il rischio concreto che, con il diffondersi delle virtù e dei vantaggi dell’odontoiatria estetica, le persone decidano di ricorrere a trattamenti di bassa qualità, che potrebbero avere serie conseguenze per la salute. È proprio per questo motivo che si rende protagonista attivo per prevenire la disinformazione e, anzi, formare gli italiani, sempre più interessati a questa disciplina, in merito alle diverse opzioni a disposizione, come scegliere un professionista competente e quali azioni evitare.