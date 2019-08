Overdose in casa, 30enne muore all'ospedale: indagini sulla pista dell'eroina gialla

E' morto all'ospedale di Treviso E.V. il trentenne di Treviso che, a inizio agosto, era stato ricoverato al Ca' Foncello per una probabile overdose. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin dal momento del ricovero, la sera di sabato 3 agosto, e non sono mai migliorate. E.V. è deceduto nelle ore scorse. Il malore era avvenuto all'interno della sua abitazione di via Pinelli, poco dopo le 20. Era stata la compagna a lanciare l'allarme al 118, dopodiché il giovane era stato trasportato al pronto soccorso.

Eroina gialla

Le forze dell'ordine si sono messe al lavoro per scoprire da dove sia arrivata la droga. La pista principale è quella della cosiddetta eroina gialla di Mestre, che ha già portato a diverse morti negli ultimi anni. Sembra, infatti, che il ragazzo frequentasse regolarmente gli ambienti della tossicodipendenza di Mestre e probabilmente è proprio lì, nell'area della stazione, che potrebbe avere acquistato anche la dose che gli è stata fatale.