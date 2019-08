Droga nascosta nei pantaloni: denunciato spacciatore di 25 anni

Nel pomeriggio di martedì 20 agosto gli agenti della polizia di Treviso, durante un controllo di routine, hanno notato 3 giovani rimasti per diverse ore nella zona di Piazza Borsa con fare sospetto.

Nel momento in cui si sono accorti che gli agenti si erano fermati per chiedere loro i documenti, i tre giovani (tutti stranieri) hanno tentato la fuga sotto i portici del centro ma sono stati raggiunti da una seconda volante della polizia arrivata da via Fiumicelli. A quel punto i tre non hanno avuto scampo ma si sono rifiutati di fornire le loro generalità agli agenti. Portati in Questura è emerso che uno di loro, J.M. 25enne nigeriano con precedenti di spaccio, era in possesso di 10 bustine piene di marijuana pronte per essere vendute in centro a Treviso per un totale di 20 grammi. Il 25enne aveva nascosto la droga in una tasca interna dei pantaloni incollando le dosi con della colla a caldo. Il denaro che aveva nel portafoglio è stato sequestrato dagli agenti in quanto presunto frutto della sua attività di spaccio. Solo negli ultimi 3 giorni a Treviso gli agenti della polizia hanno controllato 243 persone e denunciato 5 persone nel corso di svariate operazioni.