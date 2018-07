Da un mese disperso nel bellunese: nemmeno i droni trovano tracce di Giacondo Ghirardo

VITTORIO VENETO Ancora nessuna traccia di Giacondo Ghirardo, il 78enne di Vittorio Veneto che non da sue notizie dallo scorso 15 giugno, da quando dopo essere uscito di casa ha abbandonato la sua auto all'imbocco della Val Tovanella nel bellunese. Sabato però il soccorso alpino, in collaborazione con le sezioni Ana di Brescia e Verona, ha effettuato delle nuove riceche in zona con alcuni droni che hanno sorvolato a lungo l'intera area per tentare di scovare l'uomo. Come però riporta "la Tribuna", ogni tentativo è stato vano.