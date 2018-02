Il vicinato si lamenta: il bar Drop costretto a chiudere per un mese alle undici di sera

TREVISO Giuseppe Canizzo, giovane titolare del gettonato cocktail bar "Drop", in centro a Treviso, non riesce proprio a capacitarsi dell'ordine che la polizia locale gli ha imposto, lo scorso venerdì sera, dopo un'improvvisa irruzione nel locale ancora senza clienti a quell'ora.

Come riportato da "Il Corriere del Veneto", i residenti che vivono negli appartamenti posizionati sopra e nelle vicinanze del locale, situato nella centralissima via Campana, non riuscivano più a sopportare i rumori e gli schiamazzi provenienti dal bar fino a tarda notte. Senza avvisare minimamente il gestore del locale, qualche residente ha deciso di contattare le forze dell'ordine che, alle ore 21 di venerdì sera, sono entrati al bar Drop costringendo il suo propietario a chiudere i battenti alle undici di sera per i prossimi trenta giorni. Bel problema per un locale che punta tutto sui cocktail del dopo cena rifiutando il tradizionale servizio mattiniero di caffè e colazioni. Chiudere alle 23, dopo aver aperto poche ore prima, potrebbe significare una grave perdita a livello di clientela per il locale trevigiano inaugurato nemmeno un anno fa, a marzo del 2017. Canizzo però non sembra voler darsi per vinto e ha già annunciato di stare pensando a un'apertura anticipata, magari in orario aperitivo pre-cena, per tenere in vita la sua attività. Il decreto "anti-rumore" del comune di Treviso prevede di poter rimanere aperti fino alle 2 di notte ma senza musica già da mezzanotte. Il problema per il Drop è stato però un vicinato intransigente che senza prima aver provato a segnalare di persona il problema al gestore ha deciso di mettere in seria difficoltà l'intera attività messa in piedi questo giovane barman in cerca di fortuna nella Marca trevigiana.