Giò Sada mercoledì 7 febbraio al Dump di Treviso

TREVISO Dopo il successo delle prime tappe del Winter Tour 2.0, che fa da sottofondo i titoli di coda di Volando al Contrario, Giò Sada torna live a Treviso con una specialissima versione acustica mercoledì 7 febbraio al Dump. Il nuovo tour amplia la parte acustica: saranno degli inediti shows elettrici ed acustici. Ci si spoglia della consueta veste andando a cogliere una inedita bellezza tra atmosfere raccolte e intime dove solo "suoni soffusi e grosse distorsioni" riescono ad avvolgere e coinvolgere, portando in risalto il calore personale ed umano nei nostri giorni.

Musicista, cantautore, compositore e attore, la personalità artistica di Giò Sada è poliedrica e frutto di un background familiare di contaminazione tra le arti che lo porta sin da subito a espandere le proprie potenzialità artistiche in direzioni diverse. Musicalmente, si forma nel panorama dell’underground indipendente punk hardcore, viaggiando in lungo e in largo per l’Italia e per l’Europa con i Waiting For Better e con i BariSmoothSquad.

Nel 2015 partecipa a X-Factor Italia, vincendo con il suo primo singolo Il rimpianto di te (scritto dallo stesso Giosada con l’intervento di Pacifico), diventato disco d’oro in sei settimane. Nonostante il contesto del tutto anomalo rispetto al suo background, il Giò Sada hardcore non si ammorbidisce per costruire un personaggio più gradevole al grande pubblico, ma diventa il mezzo con cui un’intera scena underground irrompe nel mainstream, portando il pubblico idealmente con sé in sale prova umide e tour disagevoli in furgone in giro per l’Europa.

Giò Sada è un musicista curioso e propositivo, che non ha paura di mettersi in gioco e contaminarsi alla ricerca di stimoli artistici sempre nuovi; in più, ha una diversa consapevolezza di sè stesso e della propria musica, data dal contatto e dal supporto del grande pubblico. Ne è dimostrazione “Nowhere Stage”, il format lanciato da Giò e la sua band su Vevo che li vede andare alla ricerca di location inedite, urbane, posti abbandonati e dismessi o normalmente non aperti al pubblico per allestire piccoli live, anche acustici, con ospiti d’eccezione.