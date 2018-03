Celebrato al Duomo di Treviso il precetto pasquale per le forze dell'ordine

TREVISO Martedìmattina, nella Cattedrale di San Pietro Apostolo a Treviso, il Vescovo, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, coadiuvato dai Cappellani Militari della Polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza, ha celebrato una Santa Messa per le forze di polizia della Marca nell’imminenza della Santa Pasqua.

Alla presenza del Prefetto, di tutte le autorità civili e militari della provincia e di numerosi poliziotti, carabinieri e finanzieri in servizio ed in congedo, il Vescovo ha svolto una riflessione sul significato della Pasqua e sottolineato come lo spirito di servizio delle Forze di Polizia interpreti pienamente il messaggio evangelico in favore della pace, della concordia, della giustizia e del bene comune. Il rito è stato impreziosito dal magistrale accompagnamento musicale del quartetto “Fiamme Gialle Lanzarini”.

Con la celebrazione interforze della ricorrenza, il Questore, dottor Maurizio Dalle Mura, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gaetano Vitucci, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Alessandro N. Serena, hanno inteso testimoniare l’unità di intenti e la forte collaborazione a presidio della legalità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.

