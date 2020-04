Controlli a tappeto della polizia: scoperto l'abbandono di una cucina smontata

L’Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia "esprime sconcerto e indignazione dopo avere scoperto, nel corso di un controllo del territorio svolto nella mattinata di sabato dalla Polizia locale e dal sindaco Mirco Villanova, un importante abbandono di rifiuti all’ingresso delle Fontane Bianche, uno dei luoghi naturalisticamente più pregiati e al tempo stesso delicati del territorio comunale. “L’autore di questo gesto - afferma il sindaco Villanova - oltre ad avere deturpato un luogo caro a tutti i sernagliesi e non solo, ha evidentemente disatteso le indicazioni delle autorità tese a uscire di casa solo per motivi di comprovata urgenza, tra i quali non rientra di certo un abbandono in mezzo al verde di componenti di una cucina. Augurandoci di risalire quanto prima all’identità dell’ecovandalo grazie ai nostri sistemi di videosorveglianza, assicuriamo che al più tardi martedì il personale del Comune rimuoverà il rifiuto. Ricordiamo a tutti che i controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery