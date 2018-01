Educazione alimentare: cosa provoca lo zucchero nell'organismo?

MONTEBELLUNA Il Comune, in collaborazione con Gemeaz Elior SPA, l’azienda che si occupa dei pasti presso gli istituti scolastici pubblici del territorio montebellunese, torna promuovere gli incontri formativi in tema di educazione alimentare. Il primo appuntamento di quest'anno è dedicato al consumo di zucchero e agli effetti sull'organismo. L’incontro, aperto a tutti, è fissato per mercoledì 31 gennaio alle 20.30 presso l'auditorium della Biblioteca comunale. Durante l'incontro interverrà Federica Zara, dietista di Gemeaz Elio. a serata si concluderà con una degustazione a tema e a tutti i partecipanti verrà consegnato un simpatico omaggio. Seguirà, nei prossimi mesi, un altro incontro informativo su intolleranze ed allergie.

Spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Claudio Borgia: “Dopo il successo degli appuntamenti dello scorso anno, dedicati ai legumi e agli oli alimentari, prosegue, in sinergia con l'azienda che si occupa della ristorazione nelle mense scolastiche, il progetto di educazione alimentare dedicato alle famiglie e questa volta dedicato all'approfondimento del consumo di zucchero. E' un'opportunità per i genitori e per gli adulti in generale per migliorare la cultura alimentare, fondamenta del benessere fisico a partire dall'età scolastica”.