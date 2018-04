La band Ekynoxx da Treviso alla città di Sanremo al Palafiori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Erano 17 le band in gara sabato 31 marzo a Reggio Emilia in uno dei Live Club più importanti d'italia il "Fuori Orario",una lunga battaglia Musicale che alla fine ha premiato 6 Band provenienti dalla regione Emilio Romagnola e una da fuori regione appunto gli EkynoxX dal Veneto,che si qualificano alle finali di Maggio a Sanremo .Dovranno mett4ersi in gara con altre band ed arrivare alla finalissima e quindi alla vittoria per quel che riguarda la categoria Trend ,la Band è favorita dal fatto che hanno presentato due brani elettronici pop in Italiano molto Radiofonici dalla bella presenza scenica dai costumi e dalla serietà di un lavoro alle spalle ben evidente ,non ci resta che seguire l'evoluzione della gara e della band