Ekynoxx: il progetto elettronico trevigiano a Sanremo Rock & Trend

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Progetto nato qualche anno fa grazie alla collaborazione tra i produttori Frank Rossano, Andrea Nati e Morry Fiorin, presentando un brano dell'ultimo album "Retrofuture" piaciuto molto alla giuria selettiva fa accedere la band al Festival, prima Tappa dove la band rappresenterà il veneto è il 31 Marzo a Parma dove presenteranno il Live tecnologicamente all'avanguardia con visual e immagini 3d oltre a laser e fumi in un atmosfera post atomica come l immagine della band e il concept del primo album ,per l'occasione presenteranno l'inedito singolo scritto da Frank Rosssano e Andrea Nati cantato in Italiano dal Special Guest cantante italo americano Henry Wyatt.La storia della band inizia nel 2014 quando venne scoperta dal produttore francese Claude Lemoine famoso per aver creato e prodotto negli anni 70/ 80 la Band ROCKETS gli alieni argentati noti per i loro spettacoli Fantascientifici.

Nel 2017 esce un concept album dalle sonorità pop elettroniche RETROFUTURE dove vengono coinvolti registi per i clip ,stilisti dalla russia per i costumi di scena l'Unicef con Samantha Cristoforetti e il produttore discografico Alberto Zeppieri di Virgin Radio ,in aprile partecipano al FIM Fiera internazionale della Musica presentati dal noto Regista Autore e Presentatore Jocelyn ,ora sono pronti per questa grossa manifestazione parallela alla nota kermesse ,Il 31 esibizione al FUORI ORARIO di Parma a rapresentanza del VENETO e poi successivamente appuntamento al Palafiori di Sanremo alle finali di Maggio. Per seguire la band su facebook www.facebook.com/EkynoxXOfficial o sul sito ufficiale www.ekynoxx.eu