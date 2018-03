Electrolux, l’ipotesi di accordo passa col 60% di voti favorevoli

SUSEGANA E' passata con il 60% dei voti favorevoli l’ipotesi di accordo sull’uscita dal contratto di solidarietà e sulla flessibilità all’Electrolux di Susegana. Questo il risultato della votazione tenutasi nel corso delle due assemblee dei lavoratori allo stabilimento trevigiano della multinazionale del freddo. Dei 618 dipendenti Electrolux che hanno partecipato al voto, 370 si sono espressi a favore dell’intesa, 242 contrari, 4 le schede bianche e 2 le nulle.

In particolare in questa delicata fase di rappresentanza, le sigle sindacali hanno ritenuto doveroso e responsabile adottare il metodo democratico di coinvolgimento diretto dei lavoratori. “L’esito dello scrutinio riconosce il lavoro di mediazione svolto dalle segreterie di categoria al tavolo di Coordinamento nazionale Electrolux. Un risultato che ci permette di uscire dalla fase di crisi e aprirne una nuova. La chiusura anticipata del contratto di solidarietà pone le basi per ragionare su nuovi temi di carattere aziendale e aprire nuovi fronti” afferma Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL di Treviso.