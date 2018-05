Legata e abbandonata alle porte del rifugio, la piccola Elena cerca casa

PONZANO VENETO E' stata ribattezzata Elena - lo stesso nome della volontaria che l'ha salvata. E' stata trovata così, legata e abbandonata alle porte del rifugio Enpa di Ponzano, giovedì 24 maggio alle sette e mezza del mattino. La piccola Elena ha cercato di liberarsi dal pesante moschettone che aveva al collo, ma non ce l'ha fatta. Infine, si è rassegnata. "Qualcuno potrebbe dire "Meglio lasciarla legata al Rifugio piuttosto che in autostrada" oppure anche "Meglio legata, che lasciata libera sulla strada" - affermano i volontari della struttura di Ponzano - La realtà è che non esiste un abbandono più o meno dignitoso. Un abbandono è un abbandono".

Un reato punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da mille a dieci mila euro. "Per ora sappiamo poco di elena. - continuano i volontari del rifugio Enpa - Teme i cani ma dispensa baci agli umani. Presto la faremo visitare. Noi abbiamo deciso di intestarla all'associazione perciò se volete darci una mano...una donazione è ben accetta!" Naturalmente Elena ora cerca una casa così come i moltissimi altri ospiti pelosi del rifugio che invaderanno pacificamente le mura di Treviso per la consueta festa del bastardino. L'appuntamento è per sabato dalle 19.30 e domenica dalle 10 alle 18 al Bastione San Marco. Elena così come tanti altri amici cercano una famiglia da amare.