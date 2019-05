Il fiume è in piena: elettricista resta bloccato in mezzo al guado

Stava andando ad Aviano in macchina per un lavoro ma il maltempo delle scorse ore e un'improvvisa ondata di piena hanno rischiato di costargli la vita. Brutta disavventura, martedì 21 maggio, per un elettricista sessantenne originario di Motta di Livenza.

Arrivato al guado di Vivaro, in provincia di Pordenone, l'uomo si è trovato davanti una serie di cartelli di divieto che avvisavano gli automobilisti della piena del fiume Meduna. Incurante dell'avviso l'elettricista ha proseguito per la sua strada ma, arrivato in mezzo al guado, la sua auto è rimasta bloccata dall'impeto della corrente. Non riuscendo più né a raggiungere l'altra riva né a tornare da dov'era venuto l'elettricista è sceso dalla vettura e ha raggiunto un rialzo poco distante da cui ha potuto telefonare ai soccorsi in sicurezza. Sul posto si sono dovute mobilitare ben due squadre del nucleo speleo-alpino-fluviale con il gommone. Dopo alcuni concitati minuti i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'uomo e a portarlo in salvo. Nulla da fare invece per l'auto aziendale guidata dall'elettricista che non è stato possibile recuperare a causa dell'impeto della corrente. Nelle scorse ore la Regione aveva diramato un'allerta meteo per i fiumi Livenza e Monticano. Se, nelle prossime ore, la pioggia tornerà a cadere nella Marca i bacini della zona rischiano di entrare in crisi. L'allerta, per il momento, resta alta visto che le previsioni meteo indicano nuove precipitazioni anche durante il fine settimana.