Elezioni 2018, Al via la nuova campagna di Giovanni Manildo

TREVISO “Faremo ancora di più, abbiamo fatto molto. Il rilancio del cambiamento, l'appello che lancio a tutte le persone che amano Treviso, partono dagli obiettivi centrati di questa amministrazione, dalle nuove conquiste della città, dai progetti che rendono orgogliosi i cittadini. Treviso solidale, attenta alle risorse, verde e sostenibile, aperta e sicura: sono state le parole guida del nostro primo tempo. In questi ambiti abbiamo realizzato fatti, numeri, non promesse. Abbiamo raggiunto obbiettivi importanti, dai quali partire, per fare ancora di più nel secondo tempo. Il sindaco di tutti i trevigiani: è questa la stella polare della mia amministrazione, aperta a tutte le sfide per una città tutta intera, una città delle persone”.

Così il candidato sindaco Giovanni Manildo presenta la campagna lancio che in questi giorni i cittadini di Treviso troveranno sui bus e negli spazi pubblicitari della città. Cinque i soggetti scelti, per altrettanti obiettivi raggiunti dall'amministrazione Manildo che, ieri come oggi, punta sulla crescita dalla città attraverso l'aumento delle risorse destinate alle fasce più deboli, sulla crescita delle risorse attraverso una gestione attenta del bilancio dell'ente, sulla partecipazione a bandi europei attraverso nuovi progetti, sulla sicurezza come strumento di partecipazione ed elevata qualità del vivere in città, sulla sostenibilità ambientale come dono per le future generazioni, sulla cultura come motore di sviluppo economico.

“Abbiamo scelto cinque temi sui quali in questi anni abbiamo lavorato molto – sottolinea il candidato sindaco – Abbiamo fatto una scelta, ma potremmo elencarne molti altri. I testimoni sono i cittadini di Treviso che hanno deciso di 'metterci la faccia' per continuare a cambiare in meglio la città”. Una crescita quella di Treviso basata sui numeri: Treviso è insieme alla sua provincia tra le città più sicure d'Italia come dice la classifica del Sole 24 Ore, ma è anche la città dove più del 24 per cento della spesa viene destinata al sociale, dove il debito pubblico pro-capite scende da 61 a 19 milioni di euro, dove in pochi anni sono stati raccolti oltre 46 milioni di euro pronti per essere destinati ad opere e interventi nei quartieri. Treviso è citata tra i modelli virtuosi per la gestione dei rifiuti a livello nazionale: l'ultima a parlarne in termini di tempo è stata la redazione di Report, la nota trasmissione d'inchiesta in onda su Rai3.

“Differenziamo oltre l'85 per cento dei rifiuti e questo grazie al gestore del servizio ma soprattutto grazie a una comunità virtuosa – aggiunge Manildo - Finalmente Treviso si è riposizionata sulla cartina geografica italiana come città in grado di accogliere turisti attraverso nuovi festival e mostre internazionali. Grazie cittadini: abbiamo fatto molto, faremo ancora di più. Scendete in campo con noi per il secondo tempo: il campo è quello della città di Treviso, il luogo dove ogni impresa se compiuta insieme è possibile. Continuiamo a lavorare per il bene di Treviso: il meglio deve ancora venire”.