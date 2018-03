Elezioni comunali 2018: ecco tutto quello che serve sapere sulla tessera elettorale

Tessera elettorale nel Comune di Treviso - La tessera elettorale è un documento personale che sostituisce il certificato. Va esibita al seggio elettorale insieme a un documento di identità. La tessera è valida per 18 consultazioni elettorali e referendum. Una volta esauriti gli spazi disponibili, il Comune di Treviso, su richiesta dell'interessato, provvede al rilascio di una nuova tessera.



VARIAZIONE RESIDENZA - In caso di variazione di residenza fra Comuni diversi, l'elettore deve consegnare all'Ufficio Elettorale del Comune di nuova residenza la vecchia tessera, che viene sostituita con una nuova. La nuova tessera sarà consegnata a casa dai messi, in caso di mancata consegna sarà lasciato avviso per il ritiro in Ufficio, previa restituzione della tessera precedente o dichiarazione di smarrimento. Se la variazione di residenza avviene entro lo stesso Comune di Treviso, con contestuale cambio di sezione, il cittadino riceve al nuovo indirizzo le etichette di aggiornamento da apporre sul frontespizio e sul retro della tessera elettorale.



Per tutte le altre variazioni l'elettore può rivolgersi all'Ufficio dove sarà rilasciata, se necessario, l'etichetta di aggiornamento. La tessera elettorale può essere ritirata anche da una terza persona, munita di proprio documento, delega e fotocopia del documento di identità del delegante.



DUPLICATO - In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è possibile richiedere il duplicato della tessera, presentandosi di persona all'Ufficio Elettorale, compilando l'apposito modulo e allegando: la tessera rovinata in caso di deterioramento; in caso di furto la denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza (Carabinieri e Polizia); in caso di smarrimento è sufficiente la compilazione del modulo di richiesta.



UFFICIO ELETTORALE - L’Ufficio Elettorale è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, e in lunedì e mercoledì anche dalle 15.15 alle 17.15. In occasione di consultazioni elettorali e di referendum, l'Ufficio Elettorale rimane aperto, per la consegna delle tessere non ritirate e il rilascio dei duplicati, dal martedì al sabato precedenti, con orario continuato 9-19. Rimane inoltre aperto continuativamente per tutta la durata delle operazioni dei voto. e degli aggiornamenti. venerdì e sabato precedenti, con orario continuato 9 - 18; domenica delle votazioni, con orario continueto 7 - 23. Salvo orari diversi richiesti dalla prefettura di cui gli elettori saranno informati con avvisi e pubblicazioni sui media.



Indirizzo: Palazzo ex tribunale - Piazza Duomo, 19 - 31100 Treviso Piazza delle Istituzioni (ex area Appiani, vicino alla Questura), edificio E n° 49, Telefono: 0422 658514 - 326 - 515, Fax: 0422 658417, E-mail: elettorale@comune.treviso.it