Elezioni comunali: affluenza al 40,37% nella Marca

TREVISO Il pomeriggio elettorale in provincia di Treviso si è concluso con dati sull'affluenza non troppo incoraggianti per il mondo politico. Il bel tempo del fine settimana non ha certo invogliato gli elettori a recarsi ai seggi e così la percentuale generale in provincia si è attestata al 40,37% per quanto riguarda il rilevamento delle ore 19.

Nel dettaglio, il comune più virtuoso è stato proprio il capoluogo di Marca con il 43,80% di affluenza. Subito dietro si è posizionata Castello di Godego dove i votanti sono stati il 43,76%. Bene anche Nervesa della Battaglia, ferma per il momento al 43,14%. Sopra il 40% anche Moriago della Battaglia (40,34%). Non benissimo invece i comuni di Istrana (33,15%), San Biagio di Callalta (34,23%), Motta di Livenza (34,69%) e Vedelago (38,35%). Il comune con la percentuale più bassa di votanti è stato Mareno di Piave fermo al 32,88% di votanti. Il prossimo, e ultimo, aggiornamento sull'affluenza arriverà alle ore 23. Da lì in avanti i seggi chiuderanno e inizierà la conta dei voti.