Forò: il consiglio direttivo annuncia le dimissioni, presto nuove elezioni in città

ODERZO Venerdì 12 gennaio si é riunito a Oderzo il consiglio direttivo di Forò per ufficializzare le dimissioni del Presidente e dei membri eletti del consiglio direttivo.

Come annunciato fin dall’inizio del mandato, il Presidente Luciano Bernardi e i commercianti membri del direttivo di Forò si sono dimessi dopo il primo anno di lavoro, consentendo così di fare a breve nuove elezioni. “Ringrazio il Presidente Bernardi, e confermo che idee e proposte saranno sempre ben accette e ringrazio i consiglieri Roberta Bolzon, Marco Bottacin, Patrick Modolo, Tiziano Niero e Maria Teresa Pizzinat per l’importantissimo lavoro svolto in questo anno in collaborazione con gli assessori Tessarolo, Sarri e Artico - interviene la Sindaca, Maria Scardellato -. Ricordo con piacere solo alcune delle tante iniziative di successo del 2017, da Oderzo Fiorita, all'O'Festival che ha portato la musica e l'arte nelle strade e piazze della città, dalla fiera Il Mondo del Bambino all'Oderzo Food Fest... ed evidenzio l’importanza dell’aumento del numero degli iscritti, che sono arrivati a raggiungere quasi il centinaio.

Il lavoro fatto per allargare la partecipazione ha dimostrato la sua efficacia nel risultato dello splendido ed apprezzatissimo allestimento natalizio che, oltre all’elegante Piazza Grande e via Umberto I, ha coinvolto anche la storica via Garibaldi, viale Cesare Battisti, Piazza Castello e via Spinè. Ringrazio anche la presidente del Consiglio comunale, avvocato Laura Vettor, che ha guidato il consiglio uscente di Forò nella modifica dello statuto, affinché il prossimo direttivo possa migliorare ulteriormente la propria operatività. A tal proposito, ricordo che il 30 gennaio prossimo si riunirà l'Assemblea dei Soci per votare il nuovo Consiglio Direttivo. Invito pertanto i commercianti ad essere presenti e ad esprimere la propria preferenza per proseguire nella strada intrapresa".