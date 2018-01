Elezioni politiche 2018: annunciate le modalità di voto per i trevigiani all'estero

TREVISO Dopo l'annuncio della data delle prossime elezioni politiche italiane, il Comune di Treviso si è premurato di avvisare i suoi cittadini sulle esatte modalità di voto stabilite dalla Prefettura nei giorni scorsi. Stando a quanto riportato da Ca' Sugana quindi gli elettori trevigiani residenti temporaneamente all'estero, per un periodo di almeno tre mesi a cavallo della data del 4 marzo, ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 459/2001, potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza nello Stato di residenza.

L'opzione è esercitabile da tutti i trevigiani che si troveranno all'estero per motivi di: lavoro, studio e cure mediche nonché per motivi di servizio (forze armate e di polizia, personale diplomatico) e ai familiari con loro conviventi. Tutti i trevigiani intenzionati a votare all'estero dovranno presentare nei prossimi giorni un'apposita domanda al Comune di Treviso (unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento), entro e non oltre il 31 gennaio 2018: via fax al numero 0422658417; via posta elettronica (anche non certificata) agli indirizzi: fabrizio.ciulli@comune.treviso.it o elettorale@comune.treviso.it. La consegna della domanda potrà anche essere effettuata a mano, tramite terze persone, recandosi all'ufficio elettorale in Piazza delle Istituzioni 49 - Palazzo E - a Treviso.