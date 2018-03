La Marca trevigiana chiamata alle urne: seggi aperti fino alle 23 di domenica

TREVISO Urne aperte in tutto il Veneto dalle ore 7 fino alle 23 di domenica 4 marzo per le elezioni politiche nazionali. Alle nove del mattino il presidente della Regione Veneto si è recato a votare nel seggio numero 5 della scuola elementare San Francesco di San Vendemiano.

Un voto avvenuto con qualche ora di ritardo rispetto a quello per il referendum sull'autonomia del Veneto quando Zaia si era presentato al seggio già alle 7 del mattino. Gli elettori sono chiamati a decidere per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, mentre per i residenti in Lombardia e Lazio, si svolgeranno anche le elezioni per i Consigli regionali. Alle urne sono chiamati 46.604.925 elettori per la Camera e 42.871.424 per il Senato. In provincia di Treviso saranno poco meno di 665 mila i trevigiani che potranno esprimere il proprio diritto di voto. Treviso è il comune con più elettori e seggi (rispettivamente 62846 e 77), mentre Portobuffolè farà da fanalino di coda con un solo seggio elettorale aperto per appena 550 elettori. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato. Nelle prime ore di lunedì si avranno i risultati definitivi.

Intanto, nella mattinata di domenica, in numerosi seggi della provincia di Treviso si sono formate lunghe code di elettori a causa della grande affluenza e del nuovo sistema di voto, leggermente più lungo e macchinoso rispetto alle precedenti votazioni. Nei seggi del Duca degli Abruzzi, del quartiere di Santa Bona, di Lanzago e di Ponzano sono stati tantissimi gli elettori rimasti in fila per diversi minuti prima di poter esprimere il loro voto. Una situazione di disagio che è stata motivo di numerose lamentele soprattutto da parte degli elettori più anziani che hanno dovuto aspettare in coda per molto tempo prima di poter accedere alla cabina elettorale. Code e disagi ben documentati dalle foto che potete trovare qui sotto. Al primo rilevamento sull'affluenza Treviso è stata la seconda provincia con la più alta percentuale di votanti di tutto il Veneto (22,53%), mentre la nostra Regione è terza per il numero di voti espressi durante la mattinata. Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia restano le Regioni in cui si è votato di più. Prossimo rilevamento alle 19 di stasera.