Escursione amara per una 42enne: si infortuna al ginocchio e viene soccorsa dall'elicottero

Nel primo pomeriggio di domenica l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa a seguito dell'allarme scattato per un'escursionista che si era fatta male in Valle di San Liberale. La donna, una quarantaduenne di Bassano del Grappa (VI), si era infatti infortunata mentre con amici percorreva un sentiero e aveva riportato una probabile distorsione al ginocchio. Individuata e recuperata dal tecnico di elisoccorso dell'equipaggio con un verricello di 30 metri, l'escursionista è stata successivamente trasportata fino a Montebelluna e lì affidata all'ambulanza.