Cade da due metri di altezza mentre gioca a palle di neve: grave un bambino di 12 anni

Si trova in gravi condizioni e ricoverato in ospedale il bambino di 12 anni che sabato, intorno alle ore 12 in Borgata Ravina di Danta di Cadore (BL), è precipitato da un muretto mentre giocava a palle di neve con alcuni amici. Il ragazzino, originario di San Biagio di Callalta, è caduto da un'altezza di due metri e l'impatto a terra con la testa è stato così forte che sul posto è dovuto intervenire l'elisoccorso del Suem 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo ha subito portato al nosocomio più vicino. Ancora poco chiare, comunque, le dinamiche esatte di quanto accaduto, ma sul fatto indagano i carabinieri di Belluno.