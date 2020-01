Tremendo schianto sulle piste di Falcade: ferita una 50enne trevigiana

Mattinata da dimentica, quella di domenica a Falcade (BL), per una 50enne trevigiana che verso le ore 12 è rimasta ferita in uno scontro contro un'altra sciatrice sulla pista Col Margherita Lago Cavia nella parte parte finale. La donna ha subito la probabile rottura di un femore e per questo è stata soccorsa sul posto dall'elisoccorso di Pieve di Cadore e dai carabinieri della Stazione di Falcade. La donna è stata poi trasportata in ospedale per tutte le cure del caso.