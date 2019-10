Cade dall'albero in giardino mentre raccoglie dei frutti: gravissimo un 55enne

Sono gravissime le condizioni del 55enne D.A. che, verso le 17.15 di domenica, è caduto a terra da un'altezza di circa 6 metri mentre era intento a recuperare dei frutti da un albero in giardino, in via della Croce a Guarda di Follina. L'uomo, che era salito su una scala, ha perso improvvisamente l'equilibrio finendo rovinosamente a terra e procurandosi un'importante emorragia interna che ha richiesto il pronto intervento sul posto dell'elisoccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso che lo ha poi portato in ospedale per tutte le cure del caso.