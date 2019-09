Precipita dal balcone di casa e rimane ferito: i soccorritori si calano dall'elicottero

Dramma sfiorato nella tarda mattinata di domenica in via San Giusto a Fregona. Verso le ore 11, infatti, il 33enne O.B. è improvvisamente precipitato in solitaria dal terrazzino di casa, cadendo per almeno quattro metri. Rimasto immobile al suolo, a causa delle inevitabili lesioni riportare, l'uomo è stato subito rassicurato dai vicini di casa che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti un'ambulanza e l'elisoccorso che, una volta individuato dall'alto il corpo immobile dell'uomo, ha fatto poi calare a terra alcuni soccorritori che hanno provveduto a stabilizzarlo per poi caricarlo prima sull'ambulanza e poi in elicottero per il necessario trasporto in urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.