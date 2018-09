Monte Grappa: precipita davanti agli occhi della moglie, nessuno scampo

TREVISO Verso le ore 17 di sabato il 118 è stato allertato da una donna che aveva visto precipitare il marito dal sentiero numero 40 sul Monte Grappa, non distante dal Rifugio Finestron. Sul posto è così subito volato l'elicottero di Treviso emergenza che ha individuato il corpo dell'uomo, ormai esanime, in un canalone 150 metri sotto il sentiero. Ricomposta la salma, la stessa è stata poi recuperata con un verricello e trasportata al Rifugio dove era in attesa il personale del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. La vittima è F.R., 61enne di Pove del Grappa (VI).