Boscaiolo si infortuna ad una gamba mentre taglia la legna: deve intervenire l'elisoccorso

Una mattinata da dimenticare in fretta per il boscaiolo di Revine Lago che nella giornata di sabato si è improvvisamente ferito ad una gamba mentre cercava di tagliare un albero in un bosco di sua proprietà in località Madonna, in via San Francesco. Non riuscendo però a rincasare, probabilmente per una frattura ad una caviglia, l'uomo è stato poi soccorso dai vigili del fuoco di Vittorio Veneto e dall'elisoccorso che lo ha poi trasportato all'ospedale per tutte le cure del caso.