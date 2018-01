Nel bosco per una passeggiata, ma gli cade un albero in testa: deve intervenire l'elisoccorso

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Era uscito con un amico per una passeggiata mattutina nei boschi vicino casa in via Fratta, ma purtroppo non è stata una gita di piacere. Intorno alle ore 9 di sabato, infatti, l'amico ha difatti contattato il centralino del 118 per allertare i soccorsi a causa di un albero che era precipitato in testa al compagno di avventura, un 48enne di San Zenone degli Ezzelini. Sul posto si è quindi recata in pochi minuti un'ambulanza, ma la zona era troppo impervia ra raggiungere ed è quindi dovuto intervenire l'elisoccorso che ha poi trasportato il malcapitato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove gli è stato infine diagnosticato un forte trauma cranico.