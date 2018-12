Nel bosco per fare legna: boscaiolo viene travolto da un albero e rimane ferito

Una domenica da dimenticare per un 81enne boscaiolo trevigiano, P.F., che nel pomeriggio è stato travolto da un albero in un bosco nei pressi di via Pralongo a Fregona. L'uomo stava infatti tagliando alcuni tronchi per farne della legna quando è stato improvvisamente colpito da un albero in caduta. Soccorso in breve tempo dai medici giunti sul posto con l'elisoccorso del Suem 118, l'anziano è stato poi trasportato con urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto.

