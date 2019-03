Il cancello di casa gli trancia una falange: bimbo all'ospedale con l'elisoccorso

A soli due anni ha perso la 'falangetta' del dito mignolo della mano destra. Questa la conseguenza di uno sfortunato incidente avvenuto venerdì pomeriggio, poco prima delle 17, all'interno del giardino di un'abitazione a pochi passi dal centro di Vidor. Il bimbo, come riporta "il Gazzettino", stava giocando all'aperto quando, per motivi ancora poco chiari, è finito con la manina nella chiusura del cancello che si stava in quel momento chiudendo. Le urla di dolore del piccolo hanno subito attirato i genitori, presenti poco distanti, che hanno subito tamponato la ferita e chiamato i soccorsi giunti sul posto con un'auto medica e l'elisoccorso che, dopo aver stabilizzato il bambino e recuperato la parte di dito mancante, lo ha trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Fortunatamente la ferita riportata non è grave e guarirà in pochi giorni, ma i medici stanno in queste ore comunque valutando la possibilità di riattaccare al piccolo la falangetta persa.