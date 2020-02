Si sente male durante una partita con gli amici: l'elisoccorso salva la vita ad un 20enne

Momenti di terrore domenica verso le 16.55 al campo sportivo parrocchiale di Zero Branco. Il 20enne Adriano Nika, originario di Durazzo (Albania), ha difatti avuto un improvviso e grave malore mentre stava giocando a calcio con alcuni amici. Capita la situazione, sono stati subito allertati i soccorsi e in pochi minuti sul posto sono giunti un'ambulanza e l'elisoccorso che in breve ha trasportato il giovane all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata viste le sue gravi condizioni. Sul posto, per tutti i rilievi di rito, sono comunque intervenuti anche i carabinieri.