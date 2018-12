Non si accorge di un avvallamento sulle piste e precipita per 6 metri: ferito uno sciatore

Un ricovero ospedaliero prima di Natale non lo vorrebbe nessuno, ma poteva andare molto peggio al 51enne impiegato trevigiano che domenica mattina, verso le ore 10, è stato soccorso lungo le piste del comprensorio sciistico “Civetta” in Val di Zoldo (BL). L'uomo stava difatti sciando in compagnia quando è improvvisamente precipitato nel vuoto per sei metri lungo un avvallamento naturale a bordo pista, ben segnalato, ma di cui non si è accorto. Immediatamente soccorso dai carabinieri locali, impiegati in quel momento nel servizio vigilanza e soccorso sulle piste da sci, il 51enne infortunato è stato poi recuperato dall'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore e poi trasportato all'ospedale di Belluno. Al momento non si conosce la prognosi e la specifica diagnosi delle lesioni riportate dallo sciatore, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.