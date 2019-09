Si schianta a terra con il parapendio: 62enne salvato grazie all'elisoccorso

Poteva finire molto peggio, ma alla fine se l'è cavata con qualche lesione non grave. Protagonista della vicenda un 62enne che, alle ore 13 di domenica, si è schiantato a terra in parapendio in località Semonzo del Grappa. Immediatamente allertati i soccorsi, a salvarlo è stato poi l'elicottero del Suem 118 che lo ha successivamente trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutti gli accertamenti del caso.